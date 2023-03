LEGO Brawls z nowym trybem zabawy. Zwiastun przedstawia Base Race

fot. materiały prasowe

Bandai Namco Europe zapowiedziało nowy tryb do gry LEGO Brawls. Będzie on zatytułowany Base Race i nastawiony na drużynową zabawę. Gracze będą zbierać w nim klocki, by następnie wykorzystać je do zbudowania gigantycznej wieży zanim zrobią to przeciwnicy. Oczywiście rozgrywka będzie bardziej złożona i wymagająca - nie zabraknie na przykład możliwości wykradania klocków rywali. Kluczem do sukcesu ma być odpowiednie zbalansowanie działań ofensywnych i defensywnych.

Oprócz tego w nadchodzącej aktualizacji pojawi się kolejna arena do zmagań w postaci Zamku, a także dodatkowe przedmioty kosmetyczne, w tym 12 minifigurek LEGO oraz bronie. Z nadchodzącą zawartością możecie zapoznać się w poniższym zwiastunie.

LEGO Brawls - zwiastun trybu Base Race

Aktualizacja zadebiutuje już 31 marca o północy czasu polskiego i dostępna będzie na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.