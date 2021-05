LEGO wydało nowy zestaw. To redakcja Daily Bugle z przygód Spider-Mana

fot. Marvel/Sony

Daily Bugle to najbardziej znana redakcja prasowa w uniwersum Marvela. LEGO przygotowało nowy zestaw dla dorosłych składający się z 3772 elementów. Przedstawia on atak na budynek wspomnianej gazety. Jest to również najwyższy zestaw LEGO ze świata Marvela, mierzy dokładnie 82 cm. Cztery piętra Daily Bugle, które są do zbudowania zawierają kilka bardzo ciekawych scen między innymi Zielonego Goblina rozbijającego okno w biurze Petera Parkera, co nawiązuje do pierwszego filmu o Spider-Manie od Sama Raimiego. Oprócz figurki Pajączka znajdziemy 25 innych przedstawiających postacie takie jak wspomniany Zielony Goblin, Black Cat, J.Jonah Jameson, Miles Morales, Venom czy Daredevil. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia zestawu.

LEGO Daily Bugle zestaw

Zestaw będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych od 26 maja dla członków LEGO VIP i od 1 czerwca dla wszystkich w cenie 299,99 dolarów. Nie wiadomo, kiedy trafi on do naszego kraju.