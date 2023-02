LEGO Władca Pierścieni - zestaw o jakim marzyli fani. Gigantyczne Rivendell

fot. LEGO

LEGO wraz z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products zapowiedzieli zestaw LEGO Władca Pierścieni - Rivendell, czyli gigantyczny eksponat kolekcjonerski inspirowanymi miejscem z trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Jest on niezwykle szczegółowo odwzorowany, a jego budowa zajmie sporo czasu, bo mamy aż 6167 elementów i 15 minifigurek.

LEGO Władca Pierścieni - Rivendell

LEGO Władca Pierścieni: Rivendell

W opisie LEGO czytamy, że zestaw można budować w trzech częściach, co na pewno ułatwi zabawę. Podział wygląda następująco.

Część pierwsza zawiera:

Radę Pierścienia – z kompletem krzeseł dla Rady oraz cokołem, na którym po raz pierwszy ujawniony zostaje pierścień, a Drużyna dyskutuje, jak go zniszczyć.

Sypialnię Froda - z biurkiem i skrzynią, gdzie młody hobbit odzyskuje siły po uratowaniu go przez Arwenę z rąk Nazgûlów, zanim połączy się z Bilbo.

Gabinet Elronda - ze słynnymi obrazami z historii Śródziemia.

Część druga zawiera:

Wieżę elfów - prezentującą pięć posągów bezimiennych sławnych wojowników elfickich z przeszłości.

Część trzecia zawiera:

Altanę, rzekę i most - aby odtworzyć scenę, w której Bractwo wyrusza z Rivendel

Zarówno fani LEGO, jak i Władcy Pierścieni odnajdą kilka nowych elementów LEGO ze świata Śródziemia, w tym: miecz Bilbo „Żądło”, rozbite odłamki Narsila, miecz strażnika Aragorna, miecz Boromira, a także liczne topory krasnoludów i elfickie ostrza, dzięki którym Bractwo będzie dobrze uzbrojone na czekającej je wyprawie.

LEGO Władca Pierścieni - Rivendell - cena

Trudno to traktować jako zabawkę, ale bardziej jako eksponat dla kolekcjonerów popkultury. Cena to 2399,99 zł! Najpierw zestaw będzie dostępny dla członków programu LEGO Vip w terminie od 5 do 7 marca 2023 roku. Osoby zakupujące LEGO Rivendell dostaną darmowy zestaw LEGO Brickheadz Frodo i Golum (40630). Od 8 marca Rivendell będzie dostępny do zakupu dla każdego.