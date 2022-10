Lenovo pokazuje urządzenia z rozwijanymi ekranami

fot. zrzut ekranu YouTube

Podczas imprezy Lenovo Tech World 22, dyrektor wykonawczy Lenovo Luca Rossi zaprezentował dwa urządzenia koncepcyjne wyposażone w zwijane ekrany OLED. Pierwszym z nich była koncepcja rolowanego smartfona stworzona przez zespół pracujący w ramach 312 Labs, wewnętrznej grupy badawczo-rozwojowej Motoroli (Lenovo kupiło Motorolę Mobility od Google za 2,91 miliarda dolarów w 2014 roku).

Koncepcja opiera się na wyświetlaczu i mechanicznych innowacjach przedstawionych już w składanych urządzeniach Motoroli, ale z niespodzianką. W zwykłym trybie wyświetlacz smartfona mierzy nieco ponad cztery cale wysokości i wygląda na całkiem kieszonkowy. Po naciśnięciu przycisku, ekran rozwija się w pionie do 6,5 cala, co czyni go idealnym do oglądania multimediów, przeglądania stron internetowych oraz grania.

Rossi podzielił się również koncepcją rozwijanego laptopa, który powiększa się w pionie, aby przenieść wielozadaniowość, przeglądanie stron internetowych i mobilność na nowy poziom. Oba są nadal we wczesnej fazie koncepcyjnej, ale mają niesamowity potencjał.

Pomysł Motoroli, aby stworzyć telefon z ekranem rozwijanym w pionie, a nie w poziomie, jak w zarzuconym zwijanym telefonie LG, jest jak dotychczas najlepszym pomysłem na wykorzystanie zwijanego wyświetlacza. Szkoda, że Rossi nie pokazał urządzenia z tyłu i z boku, abyśmy mogli ocenić, jak działa mechanizm i jak gruby jest przez to smartfon. Tak czy inaczej wygląda to całkiem praktycznie.

Z kolei w laptopie ekran rozszerzający się w poziomie byłby lepszym rozwiązaniem niż w pionie. Panel rozwijający się w pionie po pełnym rozłożeniu może być zbyt ciężki i przeważać urządzenie. Wyświetlacz, który rozciągający się w obie strony mógłby z pewnością sprawdzić się w laptopach gamingowych.

Miejmy nadzieję, że Lenovo i Motorola będą dalej pracować nad tymi prototypami i w końcu stworzą coś godnego wprowadzenia na rynek.