Farciarz Gilmore 2 zakończył zdjęcia - znamy przybliżoną datę premiery. Do obsady dołączył... Eminem

Netflix skończył właśnie zdjęcia do Farciarza Gilmore'a 2, kontynuacji kultowej komedii z Adamem Sandlerem w roli głównej. Gwiazda projektu zjawiła się jako gość w programie Dan Patrick Show, gdzie podzieliła się nowymi szczegółami. Otrzymaliśmy m.in. przybliżoną datę premiery filmu, a także informacje o nowych, zaskakujących występach gościnnych, w tym... Eminema.

Nie mam stuprocentowej pewności, ale w okolicach lipca [2025 roku]. Na pewno nie 4 lipca, ale postaramy się skończyć, żeby wszystko było gotowe na ten okres. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Dziś już kończymy - to nasz ostatni dzień. Czuję wielką presję. Chcę, żeby to było świetne. W filmie jest dużo dobrego, więc chcemy mieć pewność, że wszystko ze sobą dobrze gra od początku do końca. Taki jest cel. Zobaczymy. Jesteśmy podenerwowani, ale mamy też pewność siebie.

Eminem był świetny. Znam go od dawna i to świetny, zabawny facet. To było szalone - przyszedł na jeden dzień i tylko ciągle kręciliśmy. Miał milion pomysłów, które dobrze, że udało nam się złapać na taśmę. Możemy je wykorzystać.

Adam Sandler potwierdził też, że legenda golfu, Jack Nicklaus, również nakręcił swoje sceny. Na planie przebywał jeden dzień i pojawi się w scenie z głównym bohaterem.

Farciarz Gilmore 2 - co wiadomo?

O Netflixowej kontynuacji komediowego klasyka z 1996 roku nie wiadomo na razie zbyt wiele. Szczegóły fabularne są nieznane. Kontynuację kultowego filmu, który przypieczętował status gwiazdy u Sandlera, wyreżyseruje twórca jedynki, czyli Dennis Dugan.

W obsadzie pojawi się Adam Sandler, Travis Kelce, Christopher McDonald, Julie Bowen, a także Bad Bunny.

