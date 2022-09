Motorola zostaje oficjalnym partnerem Chicago Bulls

fot. Motorola

hello bulls! Motorola z przyjemnością informuje o nawiązaniu współpracy z drużyną ze swego rodzinnego miasta – Chicago Bulls! Nowe koszulki drużyny zadebiutują we wtorek 4 października podczas pierwszego przedsezonowego meczu w United Center, gdzie Byki zmierzą się z New Orleans Pelicans. Motorola będzie nie tylko pierwszym w historii oficjalnym partnerem Chicago, który widnieje na koszulkach Bullsów. Zostanie także oficjalnym partnerem globalnym i oficjalnym partnerem smartfonowym — treści internetowe przez cały sezon będą rejestrowane oraz publikowane wyłącznie urządzeniami Motorola.

fot. Motorola

W ramach umowy Motorola będzie eksponowana w United Center i w trakcie transmisji meczów Bullsów. Logo „batwing” będzie widoczne na boisku, na ekranie tablicy wyników podczas gry i w powtórkach, na platformach społecznościowych Bullsów, jak również na oficjalnej stronie internetowej drużyny i w komunikacji z kibicami.

Zdaniem liderów:

Chicago jest naszym domem od wielu lat, a Bulls są drużyną, którą szanujemy i której kibicujemy przez cały ten czas. Marki Motorola i Bulls łączy nie tylko ogromna duma z rodzinnego miasta, ale też pasja do łączenia ludzi dzięki wyjątkowym wrażeniom.

– powiedział Rudi Kalil, President, North America w Motorola.

Drużynę Bullsów i markę Motorola łączy silna więź z naszym rodzinnym miastem Chicago, co odegrało istotną rolę w nawiązaniu współpracy. Współpracowaliśmy kilka lat temu i cieszę się, że robimy nowy, ważny krok w kierunku jeszcze szerszego partnerstwa o zasięgu lokalnym, krajowym oraz globalnym.

fot. Motorola

– powiedział prezes Bullsów Michael Reinsdorf.

Treści na kontach społecznościowych Bullsów przez cały sezon będą rejestrowane i publikowane wyłącznie przy użyciu urządzeń Motorola. Akcję można śledzić w serwisach Facebook, Twitter, Instagram oraz TikTok, a także przy użyciu hashtagu #hellobulls.