Leonardo - polska premiera serialu w CANAL+ Online. Historia o legendarnym Da Vinci

Leonardo to serial fabularny stworzony przez Franka Spotnitza i Steve'a Thomsona. Ukazuje on Leonardo Da Vinci poprzez jego liczne prace i detale w nich zawarte, które odkrywają fascynującą historię człowieka dążącego do perfekcji. W tytułowej roli występuje Aidan Turner.

4 czerwca 2021 roku pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w CANAL+ Online. Serial można oglądać z polskimi napisami lub lektorem. Co tydzień w piątek będzie dostępny nowy odcinek pierwszego sezonu.

Leonardo - o czym serial?

Początek XVI wieku. Leonardo da Vinci zostaje oskarżony o zamordowanie swojej muzy, Caterine da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść, w której ujawnia historie stojące za swoimi kolejnymi dziełami. Serial Leonardo stanowi ekscytujące połączenie biografii z kryminałem. [opis wg. platformy CANAL+ Online]

Leonardo - zwiastun

W obsadzie są Aidan Turner, Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis i Freddie Highmore. Serial jest produkowany przez Lux Vide z RAI Fiction i Big Light Productions we współpracy z France Télévisions i RTVE. Jest to całkowicie europejska produkcja.