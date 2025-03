Ekipa z Uczciwego Przekrętu powraca. Zobacz zwiastun 3. sezonu Leverage: Redemption

fot. IMDb TV

Leverage: Redemption powraca z trzecim sezonem, a ekipa „złych facetów robiących dobre rzeczy” nadal działa na pełnych obrotach. Jednak jak długo mogą kontynuować swoją misję w dotychczasowy sposób? To pytanie wydaje się kluczowe w nadchodzącym sezonie, sądząc po zwiastunie. Premiera trzeciego sezonu odbędzie się 17 kwietnia 2025 roku na Prime Video. W zwiastunie widzimy, jak ekipa ponownie wykonuje swoje mistrzowskie przekręty w celu uprzykrzenia życia nieprzyjemnym indywiduom.

Leverage: Redemption - zwiastun 3. sezonu

Serial opowie o ekipie Leverage, która przez ostatnie osiem lat obserwowała jak zmienia się świat, a bogacze nadal biorą to czego chcą bez żadnych konsekwencji. Aby nadążyć za tymi zmianami zespół potrzebuje nowej krwi. Do Sophie Devereaux, Parkera, Eliota Spencera i Aleca Hardisona przyłącza się Harry Wilson (Wyle), który na co dzień jest prawnikiem. Mężczyzna szuka odkupienia po uświadomieniu sobie, że przez całą swoją karierę wspierał niewłaściwą stronę. Do grupy dołącza również Breanna Casey (Aleyse Shannon), przybrana siostra Hardisona, która ma talent do komputerów, robotyki i wpadania w kłopoty.