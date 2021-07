LG wprowadza do sprzedaży telewizory QNED MiniLED

Źródło: LG

Pierwsze telewizory LG QNED MiniLED lada moment zadomowią się na rynku i spróbują przekonać nas do przesiadki na nową technologię wyświetlania obrazu. Dzięki zastosowaniu systemu podświetlenia wyposażonego mniejsze diody LED niż te stosowane w konkurencyjnych telewizorach o identycznej przekątnej, otrzymamy do dyspozycji większą liczbę stref podświetlenia. A co za tym idzie – telewizory tego typu będą w stanie wyświetlić bardziej kontrastowy obraz. W parze z technologią Quantum Dot NanoCell odpowiedzialną za wierne odwzorowanie barw zadbają o to, aby zapewnić nam możliwie jak najlepsze doznania audiowizualne.

W skład nowej linii produktowej wchodzą zarówno odbiorniki pracujące w rozdzielczości 4K (QNED90), jak i 8K (QNED99), a największe modele wyposażono w ogromną matrycę o przekątnej sięgającej 86 cali. W topowym modelu 8K 86QNED99 znajdziemy aż 2500 stref wygaszania składających się łącznie z 30 tysięcy diod LED. Według zapewnień producenta takie zagęszczenie pozwoli uzyskać 10-krotnie większy kontrast niż oferują klasyczne odbiorniki LCD. Nowa technologia poprawi także głębię czerni, pozwalając uzyskać ciemniejszy, bardziej realistyczny obraz.

Telewizor LG QNED MiniLED TV to ogromny skok w ewolucji telewizorów, ponieważ, dzięki połączeniu unikalnej, opracowanej przez LG technologii odwzorowania kolorów oraz podświetlenia MiniLED, osiągnęły szczyt jakości obrazu wyświetlanego na ekranie LCD. Nasza najnowsza linia produktowa potwierdza czołową pozycję firmy LG na rynku telewizorów premium, którą osiągnęliśmy stale doskonaląc innowacyjne telewizory OLED i QNED MiniLED – powiedział Park Hyoung-sei, prezes działu Home Entertainment firmy LG.

Jako pierwsi z potencjału telewizorów LG QNED MiniLED skorzystają użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, do których sprzęt trafi na początku lipca 2021 roku. W ciągu kilku kolejnych tygodni odbiorniki zadebiutują na pozostałych rynkach w tym m.in. w Europie.