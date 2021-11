Liberator - będzie reboot serii Stevena Seagala. Co wiemy?

materiały prasowe

Warner Bros. szykuje reboot filmu akcji Liberator z 1992 roku. Ten film oraz sequel Liberator 2 to największe hity komercyjne w karierze Stevena Seagala. Zebrały one odpowiednio 156,5 mln dolarów oraz 104,3 mln dolarów. Za reboot ma odpowiadać reżyser Timo Tjahjanto, który pochodzi z Indonezji. Znany jest z szalonego filmu akcji z kapitalnymi scenami walk pod tytułem Przychodzi po nas noc, a na koncie ma też film akcji Headshot z Iko Uwaisem. To te hity i ich świetna ocena widzów doprowadziły do zainteresowania ze strony Hollywood.

Umair Aleem napisze scenariusz. Według Deadline panowie wspólnie rozpisali koncept, a projekt będzie tworzony dla HBO Max. Aleem znany jest z Kate, czyli nowego filmu akcji Netflixa.

Nie wiadomo, czy Steven Seagal będzie w jakikolwiek sposób związany z projektem.