Hawkeye - Piotr Adamczyk na premierze serialu. Jak duża będzie jego rola?

Hawkeye wreszcie dostanie swój własny serial, w którym zobaczymy nie jednego bohatera z łukiem, a dwóch. Clint Barton razem z Kate Bishop wpadną w tarapaty, z których będą próbowali się uwolnić. W głównych rolach pojawią się Jeremy Renner i Hailee Steinfeld, ale jedna z ról w produkcji przypadła też naszemu rodakowi, Piotrowi Adamczykowi.

Adamczyk pojawił się na czerwonym dywanie u boku gwiazd serialu i samego Kevina Feige, szefa Marvel Studios. To zrodziło pytanie o jego rolę, która raczej nie zapowiada się na krótki epizod. W serialu wcieli się w Thomasa, jednego z gangsterów ścigających Clinta i Kate. W komiksach Matta Fractiona, którym inspirowany jest serial Disney+, mieliśmy od czynienia z grupą przestępczą Tracksuit Draculas. Byli to pochodzący z Rosji i Polski mafiosi, ubrani w czerwone dresy i kończący każde zdanie zwrotem "ziom". Wydaje się więc mocno prawdopodobne, że Adamczyk pojawi się we wszystkich odcinkach, co sugeruje się na portalu IMDb. Sam aktor wspominał w mediach, że nie jest to wielka rola, ale jego obecność na premierze wskazuje, że nie jest też tak mała.

Mamy też fragment jego rozmowy z dziennikarką Variety, w której opowiada o tym, z kim w MCU chciałby się spotkać. Adamczyk stwierdził, że z Ant-Manem granym przez Paula Rudda, ponieważ jest jego głosem w polskim dubbingu. Zobaczcie rozmowę oraz zdjęcia z premiery:

https://twitter.com/Variety/status/1461159947907977218

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1461190569477214214/photo/1

https://twitter.com/HawkeyeMidias/status/1461158185629372425/photo/1

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1461248057849171972

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1461190569477214214

Nawet nie potrafię opisać mojego podekscytowania. Czuję się trochę jak nastolatek. Zaczynam pod każdym względem. To pierwszy mój wywiad w języku angielskim na amerykańskiej ziemi. Ta rola jest pierwszą, która dała mi okazję być na premierze w Stanach Zjednoczonych. Nigdy jednak nie jest za późno, prawda? Jestem tym bardzo podekscytowany.

Licznych wywiadów udzielił też oczywiście Jeremy Renner. W rozmowie z dziennikarką Variety stwierdził, że jest... ojcem całego MCU.

Jeśli spojrzysz na wszystkie relacje Clinta... tak było z Wandą, którą przekonał do założenia kostiumu i zostania Avengerką, ale też z Natashą przez cały ten czas. Teraz z Hailee [Steinfeld] to samo. Może jest po prostu tatą MCU. Może to jest właśnie jego supermoc. Najfajniejsza rzecz w tej postaci: ma serce, swoją rodzinę i determinację. Serce zaprowadzi cię znacznie dalej niż największy zestaw umiejętności.

Alaqua Cox w jednej z rozmów wyraziła wdzięczność twórcom MCU, że może brać udział nie tylko w serialu Hawkeye, ale także za to, że otrzyma własny projekt. Jest podekscytowana wsparciem i możliwością reprezentowania społeczności osób głuchych. Wspomina, że szukano do roli w serialu Marvela niesłyszącej rdzennej amerykanki, więc uznała, że spełnia wszystkie te warunki i musi spróbować.

https://twitter.com/Variety/status/1461162428872282119

Główny scenarzysta Jonathan Igla, opowiadając o serialu wskazał na mocne strony produkcji i zwrócił uwagę na to, co w największym stopniu zostało zaczerpnięte z komiksów.

Myślę, że w tym serialu zobaczymy zabawniejszą stronę Clinta. I zobaczymy go w roli mentora w wydaniu, w jakim do tej pory nie widzieliśmy. Główną atrakcją i rzeczą, która naprawdę pochodzi z komiksów, które wpłynęły na ten serial, to wszystkie te momenty, kiedy Clint nie jest z Avengersami. Zawsze jestem podekscytowany widząc go pomiędzy największymi misjami i to było ekscytujące, aby wejść w to głębiej.

Twórca zdradził też źródło inspiracji, aby stworzyć w serialu musical Rogers: The Musical. Każdego ranka, jadąc do pracy widział wielki baner promujący Hamiltona. Stwierdził, że to świetny pomysł i zaczął o tym rozmawiać z resztą scenarzystów.

