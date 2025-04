Palpatine miał otrzymać swój serial. Aktor potwierdza

fot. Lucasfilm

Może i Darth Vader jest twarzą Imperium w sadze Gwiezdnych Wojen, ale nawet on ma swojego szefa. Idealnie się złożyło, że w momencie 20. rocznicy Zemsty Sithów i ponownej emisji filmu w kinach Ian McDiarmid porozmawiał z Variety o postaci Palpatine'a, którą odgrywa już od 42 lat. Pochylając się nad swoją rolą, aktor potwierdził, że były plany na serial telewizyjny. Zapytano go, czym dokładnie miał być ten projekt.

- To tylko historia Dartha Plagueisa Mądrego. To dość oczywiście, że moja postać zamordowała Plagueisa na drodze do zostania Palpatine'em. Poza tym nic nie wiem. Z George'em Lucasem tak naprawdę o niczym się nie dyskutuje. Pojawiasz się i kręcisz. Tworzenie tych filmów zajmuje sporo czasu, a presja jest ogromna z wielu powodów; oczywiście George był na czele tego wszystkiego. Musiał więc o tym wszystkim myśleć każdego dnia.

Lucasfilm

Skywalker. Odrodzenie - Ian McDiarmid reaguje na krytykę

Pojawienie się Palpatine'a w ostatniej części sequeli Gwiezdnych Wojen, Skywalker. Odrodzenie, wywołało niemałe poruszenie wśród fandomu. W wywiadzie Ian McDiarmid został zapytany o swoje samopoczucie w związku z niechęcią wobec przywrócenia kanclerza na wielki ekran. Aktor przyznał, że nie śledził tej konwersacji toczącej się online, zatem krytyka docierała do niego tylko wtedy, gdy ktoś z jego otoczenia o niej wspomniał. Spodziewał się natomiast, że powrót Palpatine'a może wywołać zamieszanie. Dla niego jednak był on całkiem logiczny i sensowny.

- Ten strasznie okaleczony człowiek pomyślał, że może pewnego dnia mu się to przydarzyć i musi mieć plan B. Podobała mi się cała koncepcja, że powinien wrócić i być jeszcze potężniejszy niż był wcześniej. Chociaż tym razem musiał zostać całkowicie zniszczony. Zatem myślę, że nie żyje.

