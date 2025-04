Ekipa produkcyjna American Psycho o nowej adaptacji: "Dzwonią mówiąc, jakie to głupie"

fot. Lions Gate

W 2000 r. do kin wszedł film American Psycho, oparty na satyrycznej powieści Breta Eastona Ellisa o tym samym tytule. Po 25 latach od premiery studio Lionsgate postanowiło zabrać się na nową adaptację, którą tym razem wyreżyseruje Luca Guadagnino (Challengers, Tamte dni, tamte noce). Portal The Hollywood Reporter poprosił ekipę produkcyjną pierwszego filmu o ich szczerą opinię.

American Psycho - ekipa filmu z 2000 r. o nowej adaptacji

Matt Ross, który wcielił się w współpracownika Patricka Batemana w American Psycho, przyznał, że "zawsze jest zasmucony remake'ami", ponieważ zawsze wydają mu się one "po prostu kapitalizmem najemnym i niczym więcej". Jednocześnie przyznał, że jest świadomy tego, iż projekt Luci Guadagnino ma być nową interpretacją książki, a nie przeróbką filmu z 2000 roku. Z tego powodu można podejść do niego podobnie jak do produkcji szekspirowskich, które dają nowym pokoleniom aktorów szansę na zmierzenie się z ikonicznymi rolami.

Producent Chris Hanley przyznał, że słyszał już krytyczne głosy na temat nadchodzącego filmu Guadagnino.

- Wszyscy do mnie dzwonią, mówiąc: "Jak można być tak głupim, żeby robić American Psycho". Ja tak tego nie widzę.

Hanley dodał, że uważa Guadagnino za świetnego reżysera, który w swojej karierze "nie stworzył żadnego złego filmu". Wtóruje mu Alessandro Camon, który także zajmował się produkcją filmu Mary Harron. Pozostaje szczerze zainteresowany nadchodzącą wizją Guadagnino.

Z kolei Kerry Barden, który był reżyserem castingu do filmu z 2000 r., odniósł się krytycznie do nowej wersji. Uważa, że Austin Butler, którego obsadzono w roli Patricka Batemana, powinien grać kogoś innego. Zdaniem Bardena bardziej pasowałby do postaci Paula Allena, odgrywanego wcześniej przez Jareda Leto.

