Reżyser filmu Oszukać przeznaczenie 6 szykuje niespodziankę. To ma zaskoczyć fanów

Już w maju horrorowa franczyza Oszukać przeznaczenie znów pojawi się w kinach. Reżyser nadchodzącego filmu, Zach Lipovsky, porozmawiał z magazynem SFX na ten temat. Zdradził, czym jego produkcja wyróżnia się w tej serii. Szczerze sądzi, że może to zaskoczyć fanów.

- W tym filmie pierwsze przeczucie pojawia się w 1969 roku. Podczas niego dochodzi do wielu śmierci, co jest typowe dla otwierających scen w serii Oszukać przeznaczenie, ale potem wchodzimy w perspektywę innej osoby w czasach współczesnych. To nowość, która powinna zaskoczyć wielu fanów. Sprawi, że jeszcze bardziej się zaangażują, próbując zrozumieć, co się dzieje.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi - fabuła, premiera

Udręczona powtarzającym się brutalnym koszmarem, studentka wraca do domu, aby znaleźć jedyną osobę, która może przerwać cykl i uratować swoją rodzinę przed przerażającym losem, który nieuchronnie ich czeka.

Oszukać przeznaczenie 6 wyróżni się powrotem zmarłego Tony'ego Todda. Jego postać Williama Bludwortha, przewijała się w serii, ale tym razem bohater ma dostać więcej miejsca w scenariuszu.

Za reżyserię filmu odpowiadają Zach Lipowsky i Adam Stein. Z kolei scenariuszem zajmują się Guy Busick i Lori Evans Taylor.

Premiera produkcji zapowiedziana na 16 maja 2025 roku.

