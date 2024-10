unOrdinary, hit platformy Webtoon, powraca w drugim tomie

HarperYA

unOrdinary to popularna, stworzona przez Uru-chan, pełna akcji powieść graficzna o Johnie, zwykłym nastolatku, który stara się odnaleźć w szkole średniej oraz w świecie, gdzie nadludzkie moce decydują o statusie społecznym, a zdrady i spiski są na porządku dziennym. Komiks niesie świeże spojrzenie na bohaterów, prezentując perspektywę postaci wykluczonej z tej elity.

W drugim tomie unOrdinary szkolna hierarchia chwieje się w posadach. Wellston High stoi na krawędzi, odkąd Seraphina została zawieszona w prawach ucznia. Problem dotyka nie tylko klasy wyższej – kruszy się też wizerunek Johna, który chłopak starannie kreował, aby przetrwać upokorzenia. Z kolei Arlo zaczyna podejrzewać, że to właśnie John może być zagrożeniem dla porządku społecznego. Jednak kiedy uderza nowe niebezpieczeństwo, nieporozumienia przestają mieć znaczenie. Czasu na ratunek jest niewiele, a właśnie odkryty spisek może mieć tragiczne konsekwencje.

unOrdinary. Tom 2 - okładka, plansze i opis komiksu

unOrdinary, tom 2 - okładka

unOrdinary to nie tylko fascynująca lektura, ale także inspirująca historia dla młodych dorosłych, która pokazuje, że każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego. Śledzimy losy Johna, chłopaka z pozornie zwykłymi umiejętnościami, którego życie staje się pełne niezwykłych wydarzeń i odkryć. Razem z nim doświadczamy uczucia odmienności i poszukiwania własnej tożsamości, co doskonale oddaje dzisiejszą rzeczywistość młodych ludzi.

John stawia czoło wyzwaniom, które mogą być bliskie każdemu. Odkrywamy znaczenie przyjaźni, odwagi i akceptacji siebie. unOrdinary to nie tylko pełne akcji sceny walki, ale także głęboka narracja o dorastaniu i odkrywaniu swojego prawdziwego "ja". Interesująca kreska uru-chan oraz autentyczne dialogi sprawiają, że ta historia wciąga na długie godziny. To opowieść, która bawi, wzrusza i skłania do refleksji, idealna dla młodych czytelników szukających czegoś więcej niż tylko typowego komiksu.

Supermoce, antybohaterowie, dramaty szkolne i zaskakujące zwroty akcji – każdy fan mangi, anime i komiksów z pewnością znajdzie w unOrdinary coś dla siebie!