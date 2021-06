Liga Sprawiedliwości w wersji queer i homoseksualny Aquaman. DC promuje LGBTQ

DC

Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami w specjalnym zeszycie DC Pride #1 wprowadzono nową Ligę Sprawiedliwości w wersji queer. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że drużyna mogła doczekać się samodzielnej serii, jednak pomysł na osobną historię został odrzucony przez czytelników w ramach głosowania Round Robin, w którym fani wybierali kolejny tytuł wydawnictwa.

W skład grupy wchodzą następujące postacie: znana już z Arrowverse i debiutująca w świecie powieści graficznych Dreamer, Steel, Aerie, Wink, Ray, Bunker, Batwoman, Crush, Extrano, Diabeł Tasmański, Lśniący Rycerz, Midnighter, Apollo, Traci Thirteen, Tremor, Syl i Jackson Hyde aka Aqualad. Większość z tych postaci ma orientację homoseksualną; Extrano i Diabeł Tasmański są nawet małżeństwem, Lśniący Rycerz został pokazany jako osoba transpłciowa, a Aerie jako niebinarna.

DC Pride #1 - plansze

Na tym jednak nie koniec. Jackson Hyde, obecny Aqualad i Aquaman przyszłości, doczeka się osobnej serii komiksowej, która zadebiutuje na amerykańskim rynku we wrześniu. Nie znamy póki co żadnych szczegółów związanych z opowieścią; ujawniono jedynie okładkę i tytuł pierwszej odsłony cyklu (Aquaman: The Becoming #1).

Przypomnijmy, że Hyde debiutował w serialu animowanym Liga Młodych w 2010 roku. Z czasem zmieniono jego orientację z biseksualnej na homoseksualną. Poświęcona tej postaci historia You Brought Me to the Ocean była również nominowana do nagród GLAAD, która zajmuje się przeciwdziałaniem homofobii i wspieraniem społeczności LGBTQ.