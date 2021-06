Marvel - potworna moc i niesamowite bronie pastiszu Wonder Woman. Ale my mamy Thora!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił w USA zeszyt Heroes Reborn #6, który tym razem skupiony był na uznawanej za pastisz Wonder Woman Zardzie aka Power Princess. Scenarzysta Jason Aaron wyjawił, że w ekspozycji tej postaci inspirował się zachowaniem na ringu amerykańskiej wrestlerki Becky Lynch, która po zwycięskich walkach zwykła pozować z ironicznym uśmiechem, prezentując niejednokrotnie zakrwawioną twarz. Fani Domu Pomysłów mogą być pod wrażeniem tego, co we wspomnianym komiksie pokazała członkini Squadron Supreme.

Zeszyt przypomina m.in. dawne starcia Power Princess. W jednych z nich pokonała ona All-Goga (inną wersję Mangoga), który dopiero co podbił cały Asgard. Złoczyńca chciał pożreć bohaterkę, na co ona sama przynajmniej na początku pozwoliła; po wejściu do przełyku łotra wpuściła do jego żołądka zaczarowane opaski, które już po wydostaniu przyzwała do siebie - przedmioty rozerwały brzuch antagonisty. Równie krwawo zakończyła się potyczka z rzeźnikiem bogów, Gorrem; wspomagana przez 2 inne Zardy heroina najpierw złapała All-Black we własne dłonie, by później zmienić go w lasso, którym unicestwiła przeciwnika.

Wiemy też, że Power Princess zabijała i zamieniała w kamień inne znane postacie, wśród nich Knulla, Helę, Tigrę i Janet van Dyne. W jej zbrojowni znajduje się natomiast niesamowity arsenał broni: Stormbreaker, zbroja Destroyera, bransolety wykonane z metalu uru (to z niego powstał także Mjolnir), tęczowy topór stworzony z pozostałości po Bifroście i wreszcie niewidzialny miecz, No-Blade.

Kluczową dla historii i rzeczywistości Heroes Reborn stała się potyczka z Thorem. Doszło do niej w zrujnowanym Asgardzie; bóg burzy był jedynym ocalałym po ataku All-Goga. Power Princess nie wiedząc nawet, z kim ma do czynienia, nadziała herosa na niewidzialny miecz. Sęk w tym, że padający na kolana Thor przypomniał sobie, kim naprawdę jest, przyzywając następnie Mjolnira. Ostatecznie ewakuował się on z placu boju, zostawiając Zardę samą - bohaterka wpadła we wściekłość, gdyż nie była w stanie zgładzić rywala.

Przebudzenie Thora może mieć fundamentalne znaczenie dla przyszłych wydarzeń; to kolejna postać, która zaczęła zdawać sobie sprawę, że rzeczywistość najprawdopodobniej jest spreparowana. Squadron Supreme of America wie już o zdarzeniu z bogiem burzy.

Oto inne z najważniejszych informacji związanych z wydarzeniem:

pojawiła się zapowiedź kolejnego, 7. zeszytu zasadniczej serii; ukaże on walkę pomiędzy Hyperionem a Nighthawkiem, do której doszło w przeszłości - wygrał ją pierwszy z nich; opis fabuły ujawnia, że Squadron Supreme będzie musiał zmierzyć się z Avengers;

w tie-inie Night-Gwen #1 zobaczyliśmy inną wersją Gwen Stacy, Nightbird, która jest dla Nighthawka tym kimś, kim Batwoman jest dla Batmana; komiks wyraźnie sugeruje romantyczną relację głównej bohaterki z Misty Knight.

Zobaczcie plansze z 6. i 7. zeszytu Heroes Reborn, jak również z Night-Gwen #1:

Heroes Reborn #6 - plansze