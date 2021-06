Marvel - Spider-Man w What If? znów morduje. Agonia postaci, którą dobrze znacie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wypuszczona w ramach cyklu What If? seria Spider-Man: Spider's Shadow z całą pewnością jest jedną z najgłośniej komentowanych opowieści Marvela w ostatnich miesiącach. Wszystko przez to, że scenarzysta Chip Zdarsky szuka w niej odpowiedzi na pytanie, co stałoby się wówczas, gdyby tytułowy bohater nie pozbył się ze swojego ciała symbiontu Venoma. Tak, byłby wówczas okrutnym mordercą, w bezlitosny sposób rozprawiającym się ze swoimi wrogami.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Pajączek zabił Hobgoblina, Skorpiona, Shockera i Kingpina. 3. zeszyt cyklu wspomina jednak aż o 11 ofiarach niegdysiejszego herosa. W trakcie starcia z Sinister Six Spider-Man pozbawił natomiast życia znanego również z MCU Quentina Becka aka Mysterio.

Agonia łotra potrafi czytelnika przytłoczyć. Wydawało się, że złoczyńca uzyskuje przewagę, roztaczając przed przeciwnikiem swoje słynne iluzje. Gorzej tylko, że Pajączek ostatecznie ocknął się z oddziaływania magii i za pomocą macek symbionta przebił szklany hełm Mysterio, z miejsca doprowadzając do jego śmierci.

Na tym jednak nie koniec. Później Spider-Man z zimną krwią zamordował Rhino, Kravena i Electro. Oto plansze z komiksu:

Koniec końców atak Pajączka powstrzymał J. Jonah Jameson, doprowadzając do oddzielenia ciała Petera Parkera od symbiontu Venoma.