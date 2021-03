Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - zwiastun i plakat Flasha

WarnerBros.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera doczekała się zwiastuna skupionego na Flashu. Dzięki scenom oraz dialogom w tle możemy wywnioskować co wydarzy się w jego wątku. Jest też Iris West.

Co ciekawe, 7 marca o 18:00, gdy zwiastun pojawił się na Twitterze na końcu było "now streaming", czyli że jest już dostępny do oglądania. Fani od razu zaczęli spekulować, że to było świadome, bo Flash przeniósł się w czasie. Chwilę później wideo zostało ponownie wrzucone z prawidłową planszą.

https://twitter.com/autoreibot/status/1368614148578369549

Zack Snyder promuje film krótkimi trailerami z każdym z superbohaterów. Do tej pory pojawiły się zwiastuny Batmana, Superman i Aquamana. Swoje wideo jeszcze otrzymają Wonder Woman oraz Cyborg.

Przypomnijmy, że jest to kompletnie inna wersja filmu niż ta, którą w 2017 roku widzieliśmy na ekranach kin. Joss Whedon dokręcił 3/4 materiału tamtej wersji, wywalając sceny stworzone przez Zacka Snydera. Wersja z 2021 roku to 100% wizji tego reżysera, którą zobrazował w 4-godzinnym materiale.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera 18 marca w HBO GO.