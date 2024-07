Like a Dragon: Yakuza spodoba się fanom gier. Dyrektor studia zachwala 1. odcinek

Like a Dragon: Yakuza to nowa growa adaptacja, za którą odpowiada Prime Video. Dyrektor Ryu Ga Gotoku Studio miał okazję już zobaczyć m.in. pierwszy odcinek nowej produkcji. Tak opowiada o nowym serialu:

Na końcu 1. odcinka jest wielka niespodzianka. Kiedy zobaczyłem to zakończenie, to nie powstrzymałem krzyku. Zacząłem skakać z ekscytacji przez ten zwrot akcji. Ręce mi się trzęsły, a ja musiałem z tego wszystkiego zapalić. Tak bardzo to na mnie wpłynęło. Uważam, że to było niesamowite.

Gracze, którzy kochają oryginalną historię to zrozumieją. Jest w tym dusza oryginału. Będą mieć niespodzianki co pół minuty. Jeśli nie znasz gier, to jest to dla ciebie nowy świat. Jeśli je znasz, to będziesz się uśmiechać przez cały czas.