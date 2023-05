Listy z Zaświatów - nadciąga nowa gra imprezowa. Premiera już w czerwcu

fot. Portal Games

Już w czerwcu miłośnicy gier imprezowych będą mogli sięgnąć po nową produkcję zatytułowaną Listy z Zaświatów. Zaoferuje ona zabawę dla od czterech do ośmiu graczy, którzy będą podzieleni na dwie drużyny. Ich zadaniem będzie odgadywanie sekretnego hasła podpowiadanego przez jednego z ich towarzyszy wcielającego się w ducha. By odnaleźć odpowiedź, konieczne będzie zadawanie pytań z puli dostępnych kart, ale jest w tym pewien haczyk: duchy zapisują jedynie kilka pierwszych liter hasła, by podpowiedzieć sojusznikom, ale jednocześnie nie zdradzić zbyt wiele rywalom.

Listy z Zaświatów mają zaoferować wyjątkowo proste i przystępne zasady, a obecność ponad 100 pytań i 300 haseł ma gwarantować rozgrywkę na wiele godzin. Pojedyncza sesja z grą ma trwać od około 10 do 15 minut, dzięki czemu może być to dobra propozycja na spotkania w gronie znajomych.

Listy z Zaświatów - gra imprezowa (zdjęcia)

Listy z Zaświatów mają premierę zaplanowaną na 22 czerwca, ale zainteresowani będą mogli sięgnąć po ten tytuł także w ramach przedpremiery na tegorocznym Pyrkonie.