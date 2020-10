Listy do M 4 - premiera odwołana. Film nie trafi do kin w 2020 roku

Fot. Kino Świat

Listy do M. 4 nie trafią do kin w 2020 roku? Wszystko na to wskazuje. Jak udało nam się ustalić, premiera filmu została odwołana. Nowa data premiery nie jest znana, ale przewidujemy, że zostanie ona ustalona na datę przed świętami w 2021 roku. Zakładamy, że powodem decyzji jest pandemia koronawirusa. Ściślej reżim sanitarny sprzedaży 25% biletów na salę, który nie pozwoli osiągnąć oczekiwanych wyników frekwencji.

W obsadzie są Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Izabela Kuna, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka, Rafał Zawierucha, Cezary Pazura, Vanessa Aleksander, Janusz Chabior, Magdalena Boczarska, Michał Zieliński, Eryk Lubos, Anna Smołowik, Mateusz Winek i Weronika Wachowska.

Listy do M. 4 - zwiastun