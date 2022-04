Listy do M. 5 - poznaliśmy nowych bohaterów

fot. Kino Świat

Ekipa programu Co za tydzień odwiedziła plan filmowy Listów do M. 5 i spotkała się z częścią obsady. Dzięki temu dowiedzieliśmy się trochę więcej o tym, co się w tym filmie fabularnie wydarzy, zwłaszcza jeśli chodzi o nowych bohaterów. Na przykład Aleksandra Popławska wcieli się w postać dziennikarki Anny. Jak sama aktorka przyznaje swój wygląd, w szczególności krótkie czarne włosy, skopiowała od pogodynki Dorota Gardias.

Moja bohaterka wchodzi w pewną relację z Melem granym przez Tomasza Karolaka, choć od razu zaznaczam, że nie jest to romans. Nawet trochę szkoda, bo może taki związek Mikołaja z dziennikarką telewizyjną mógłby być fajny.

Wynika z tego, że jej wątek będzie połączony z główną fabułą filmu. Jak wszyscy wiemy, seria Listy do M. składa się z opowieści o Mikołaju Melchiorze (Tomasz Karolak), małżeństwie Lisickich, czyli Karinie (Agnieszka Dygant) i Szczepanie (Piotr Adamczyk) oraz wdowcu Wojciechu (Wojciech Malajkat). Do tego dochodzą krótkie poboczne historie z nowymi bohaterami. Jednym z nich jest chociażby Mateusz Banasiuk jako Adam. Aktor zdradził odrobinę tajemnicy na temat jednej z historii, jaka będzie zawarta w filmie:

Nasz wątek opowiada o losach czwórki przyjaciół. Historia opowiada o trudnej miłości może nawet trochę niemożliwej, która opiera się tak naprawdę o wspomnieniach z lat młodości.

W tej grupie jest również Maria Dębska, grająca Maję, dziewczynę, która chce sprzedać mieszkanie odziedziczone po babci i za zgromadzone pieniądze ma zamiar wyjechać na stałe do Kanady. Jednak podczas tych Świąt Bożego Narodzenia dzieje się coś takiego, że zastanawia się, czy ten wyjazd ma sens i czy nie lepiej zostać w Polsce.

Za kamerą tym razem stoi Łukasz Jaworski. Scenariusz napisali Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski. W obsadzie oprócz już wymienionych aktorów wystąpią również Janusz Chabior, Jan Peszek, Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff.

Listy do M. 5 - premiera 4 listopada 2022 roku tylko w kinach.