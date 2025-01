Hulk z własnym filmem w MCU. Plotki, pomysł i reżyser Mad Maxa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niektórzy mogą nie pamiętać, że pierwszym filmem MCU był solowy projekt Hulka pod tytułem Incredible Hulk. Dopiero niedługi czas później zadebiutował Iron Man. Według Production Weekly, w 2025 roku rozpoczną się zdjęcia do nowego solowego filmu o zielonym gigancie. Kolejni scooperzy potwierdzają, że projekt ten jest zaplanowany, a już niedługo oficjalnie dowiemy się, jak będzie wyglądał!

World War Hulk w MCU

Latem 2024 roku Alex Perez z Cosmic Circus ujawnił, że powstanie film World War Hulk, który będzie solowym projektem poświęconym tej popularnej postaci. Według MyTimeToShineHello oraz World of Reel, powołujących się na swoje niezależne źródła, film ten faktycznie jest w fazie rozwoju i ma być kręcony w 2025 roku.

Jordan Ruimy z World of Reel podał kilka dodatkowych szczegółów, które traktujemy jako plotki. Według niego film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma zbudować fundamenty fabularne pod World War Hulk, a koncept rozwinie Thunderbolts*. Oba te filmy mają być powiązane z Hulkiem, choć nie jest pewne, czy zielony gigant się w nich pojawi.

Podobno szef MCU, Kevin Feige, skontaktował się z kilkoma reżyserami w sprawie World War Hulk. Jednym z nich jest George Miller, twórca wysoko ocenianego filmu Mad Max: Na drodze gniewu. Miller wielokrotnie wyrażał swoje zainteresowanie superbohaterskim kinem i chęć pracy przy takim projekcie. Również mówił o chęci wyreżyserowania Thora 5. Według plotek to Chris Hemsworth, który współpracował z Millerem na planie Furiosy, zorganizował spotkanie reżysera z Feige w sprawie potencjalnej współpracy.

World War Hulk – o czym jest komiks?

Po tragicznej śmierci ciężarnej żony Hulk, potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, poprzysięga zemstę organizacji Illuminati oraz ziemskim superbohaterom. Wyrusza siać chaos i zniszczenie w ich szeregach.

Nie wiadomo, jak ta historia zostanie dostosowana do MCU i co sprawi, że inteligentny Hulk powróci do swojej dzikiej, nieokiełznanej wersji. Rozwiązanie zasugerował Alex Perez z Cosmic Circus:

- Pomysł polega na tym, że Bruce Banner, który w serialu She-Hulk sugerował zagrożenie związane z jego krwią, będzie musiał zmierzyć się z najgorszym koszmarem. Rząd Stanów Zjednoczonych oraz inne kraje tworzą swoich własnych Hulków. To może być punkt krytyczny w życiu Bannera, który sprawi, że ponownie stanie się dzikim Hulkiem.

Wiemy również, że część zapowiedzi Pereza z lata 2024 roku spełni się w Kapitanie Ameryka 4, gdzie na pewno powstanie Red Hulk w wyniku działań Leadera. Możliwe, że to właśnie Leader przyczyni się do stworzenia innych Hulków.

Do tej pory Marvel Studios nie realizował filmu o Hulku, ponieważ prawa do solowych przygód należały do Universal Studios. Mogli z niego korzystać jedynie w projektach z innymi postaciami.