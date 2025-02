Thanos w Avengers: Doomsday!? Marvel idzie za ciosem - Wasz idol też wraca!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Chyba wszyscy zgodzimy się z powtarzanym już w sieci hasłem, że "dzień bez nowych spekulacji na temat Avengers: Doomsday jest dniem straconym". Choć do wielu tego typu doniesień w chwili obecnej powinniśmy podchodzić z pewnym dystansem, zabawa trwa - właśnie jak co poniedziałek postanowił ją rozkręcić Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus.

I tak scooper twierdzi, że Robert Downey Jr. jako Doktor Doom wraca do MCU tylko na dwa filmy (nie licząc ewentualnych scen po napisach): właśnie Avengers: Doomsday, jak i Secret Wars. W obrębie Kinowego Uniwersum Marvela nie będzie więc on traktowany jako nowe, wielkie zagrożenie i tym samym potencjalny następca Kanga Zdobywcy i Thanosa. Z drugiej strony powinniśmy dowiedzieć się, dlaczego "jego pokiereszowana twarz wygląda, jak wygląda".

Wariant Thanosa zobaczymy zresztą w którejś z kolejnych produkcji o Mścicielach; Szalony Tytan miałby być jednym z wojowników w Bitewnym Świecie, w którym bohaterowie będą mierzyli się ze złoczyńcami (i pomiędzy sobą) na gladiatorskiej arenie.

Spodziewajcie się również powrotów takich postaci jak Nick Fury, Loki (ten ma nawet ponownie spotkać się z Thorem), Deadpool (to dzięki niemu zgłębimy koncepcje "anchor beings", kluczowych dla funkcjonowania danego świata istot), Spider-Man (przy czym kontynuacja wątków z Bez drogi do domu będzie miała miejsce dopiero w Spider-Manie 4) i, być może, She-Hulk (w MCU powinniśmy ją jeszcze zobaczyć, choć nie jest jasne, czy chodzi o Doomsday i Secret Wars, jak donosi Perez).

Według scoopera w samym filmie Avengers 5 zostanie też pokazana Pustka, lokacja poza czasoprzestrzenią, znana z produkcji Loki i Deadpool & Wolverine.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.