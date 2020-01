Locke & Key - zwiastun serialu Netflixa. Fantasy o domu i demonie oparte na komiksach

Locke & Key to opowieść o trójce rodzeństwa Locke, które razem z matką przeprowadzają się do rodzinnego domu, Keyhouse, pełnego magicznych kluczy, które mogą być powiązane z tajemniczym morderstwem ojca. Na miejscu rodzina zaczyna odkrywać kolejne klucze i ich unikalne moce, a to budzi tajemniczego demona, który nie powstrzyma się przed ich kradzieżą.

Za sterami serialu stoją Carlton Cuse (Bates Motel) oraz Meredith Averill (Nawiedzony dom na wzgórzu). W obsadzie są Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott, Connor Jessup, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck i Coby Bird.

Locke & Key - premiera 7 lutego 2020 roku w Netflixie.

Locke & Key - zwiastun

Locke & Key - zdjęcia