Loki - 13 najważniejszych aktorów w 2. sezonie. Jest ktoś z Gry o Tron!

Victor Timely okaże się podstawową wersją Kanga Zdobywcy – w drugiej ze scen po napisach filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania widzimy Lokiego i Morbiusa, którzy przenoszą się do początku XX wieku, obserwując sztuczki portretowanego przez Jonathana Majorsa Victora Timely’ego. Choć obecnie uważa się go za jeden z wariantów Kanga, część widzów spekuluje, że podobnie jak w komiksach to właśnie on okaże się prawdziwym Nathanielem Richardsem aka Kangiem, który dał początek innym wersjom antagonisty.