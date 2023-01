Loki - plotki o 2. sezonie zaskakują. Kilka wariantów Kanga, więcej podróży w czasie i tajemniczy Time Loom...

W sekwencji otwierającej, tuż przed wlotem do czarnej dziury i poruszaniem się w stronę cytadeli Kanga, słyszymy słynne cytaty z MCU, wśród nich „Way to go, Tic-Tac!” Sama Wilsona z „Wojny bohaterów”, „Wakanda Forever!” Czarnej Pantery, „He’s a friend from work” Thora z „Ragnaroku”, “I can do this all day” Kapitana Ameryki, ” Dormammu, I've come to bargain” Doktora Strange’a, “What is grief if not love persevering?” Visiona i “Open your eyes” z finałowej sceny ostatniego odcinka. Pojawiają się tu także słowa Iron Mana, Hope Pym, Czarnej Wdowy, Star-Lorda, Hanka Pyma, Carol Danvers, Korga, Nicka Fury’ego, Ant-Mana i samego Lokiego.