Loki - Owen Wilson z kluczową rolą w serialu Disney+

Loki to serial MCU o postaci granej przez Toma Hiddlestona, ale nie tej, która zginęła w filmie Avengers: Wojna bez granic. Będzie to historia Lokiego z Avengers: Koniec gry, który uciekł z 2012 roku, gdy superbohaterowie próbowali ukraść kamień. O samym serialu na razie nie wiadomo zbyt wiele, ale teraz Comicbook.com podaje, że Owen Wilson (Polowanie na druhny) dołączył do obsady w kluczowej roli.

Nie podano informacji o szczegółach roli aktora. Źródło podaje jednak, że ma być to jedna z ważniejszych ról w serialu, jednak wciąż nie mamy oficjalnego potwierdzenia ze strony Disneya. W obsadzie produkcji jest także Sophia Di Martino. Przypomnijmy, że serial o Lokim będzie powiązany z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Serial zadebiutuje na Disney+ wiosną 2021 roku.

Aktualizacja: informację o castingu aktora potwierdza też portal Deadline.com. Jest to o wiele bardziej rzetelne źródło i nie musimy mieć już wątpliwości, że Owen Wilson faktycznie wystąpi w serialu Marvela i Disney+.