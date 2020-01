Naprzód - Disney został oskarżony przez artystkę o użycie projektu jej furgonetki w filmie

Naprzód to nowa animacja Pixara, która trafi do kin w marcu. Jednak niedawno artystka Sweet Cecily Daniher postanowiła pozwać Disneya, Pixara i producentkę filmu Kori Rae za bezprawne użycie projektu jej furgonetki zwanej przez Danihar Vanicornem. W pozwie artystka i jej prawnicy zaznaczają, że do Danihar zgłosili się w 2018 roku ludzie z Disneya, którzy chcieli wynająć jej furgonetkę na "specjalne wydarzenie", a następnie w materiałach promocyjnych Naprzód pojawiła się furgonetka głównych bohaterów łudząco podobna do tej zaprojektowanej przez artystkę. Danihar domaga się odszkodowania w kwocie pieniężnej, która zostanie ustalona w czasie procesu oraz zakazania używania wizerunku furgonetki w materiałach promocyjnych i produktach związanych z filmem. Disney póki co nie wydał komunikatu prasowego w tej sprawie. Zdjęcie furgonetki artystki możecie obejrzeć poniżej.

Film opowiada historię dwóch braci żyjących w świecie, w którym postacie i stworzenia znane z produkcji fantasy mieszkają obok siebie. Bohaterowie wyruszają w niezwykłą podróż, aby za pomocą magicznej laski sprowadzić ich zmarłego ojca na jeden dzień.

Naprzód - premiera filmu w Polsce 6 marca.