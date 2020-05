Loki - sezon 2. już zamówiony? Clark Gregg sugeruje więcej odcinków

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Loki to wyczekiwany serial MCU, który zobaczymy w serwisie Disney+ najpewniej na początku 2021 roku. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że produkcja mogła już doczekać się przedłużenia na 2. sezon. Wiemy to dzięki Clarkowi Greggowi, który wciela się w Phila Coulsona w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. W jednym z wywiadów aktor odniósł się do nadchodzących produkcji MCU. Wspominając o Lokim dał do zrozumienia, że serial ma w zanadrzu więcej odcinków, niż zapowiedziane sześć:

Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chciałbym, żeby to wszystko zaczęło się od nowa [Agenci T.A.R.C.Z.Y.]. Zrobić 10 czy 12 odcinków, tak jak Tom Hiddleston w przypadku Lokiego, z wysokim budżetem i ekipą produkcyjną od Marvel Cinematic...

Z wypowiedzi można też wywnioskować, że te ewentualne dwa sezony zostały (lub zostaną) nakręcone jednocześnie. Jeśli Gregg się nie przejęzyczył, czeka nas więcej niż zapowiedzianych 6. epizodów...