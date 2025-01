Głos Geralta z Rivii w grze o... szczurach. Zobaczcie nowy zwiastun Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

fot. United Label

Już wkrótce na rynek trafi Tails of Iron 2: Whiskers of Winter stworzone przez Odd Bug Studio. To dwuwymiarowe RPG akcji, w którym gracze wcielą się w szczura o imieniu Arlo, Namiestnika Pustkowia, który wyrusza na pokryte śniegiem Północy w celu walki z wielkim złem.

Do sieci trafił nowy zwiastun Whiskers of Winter, który może zainteresować fanów Wiedźmina. Szczególnie tych, którzy w produkcje CD Projekt RED grali z angielskim dubbingiem. Rolę narratora (tak w materiale wideo, jak i grze) pełni bowiem Doug Cockle, czyli właśnie angielski głos Geralta z Rivii. Zobaczcie sami, jak wypada on w tej roli.

Tails of Iron 2 - premiera 28 stycznia na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.