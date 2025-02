John Malkovich o pracy nad Fantastyczną 4 - green screeny, dźwigi i fajna obsada. Czy wróci do MCU?

Obsada Fantastycznej 4: Pierwsze kroki niemal pęka w szwach od głośnych nazwisk hollywoodzkiej śmietanki. Na barkach nowego filmu z MCU spoczywa duża odpowiedzialność, bo chociaż Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat spodobał się publiczności i osiąga niezłe wyniki finansowe, to w oczach krytyków jest jednym z najgorzej ocenianych produkcji Marvel Studios.

Jedną z gwiazd nadchodzącego filmu jest John Malkovich, który jakiś czas temu przyznał, że nie pojawił się wcześniej w żadnej produkcji MCU, ponieważ oferowano mu za mało pieniędzy. To musiało się zmienić, bo w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki ma się rzekomo wcielić w postać Ivana Kragoffa. Aktor opowiedział teraz o swoim doświadczeniu z planu. Czy pojawi się w przyszłych produkcjach MCU?

Podczas premiery swojego nowego filmu Opus, powiedział:

Jestem pewien, że czytałem komiksy, gdy byłem dzieckiem, ale to było dawno, dawno temu. Jedyne, co wiem [o Fantastycznej Czwórce], to że był wcześniej film lub dwa na jej temat.

To było dobre doświadczenie. Polubiłem obsadę. Było fajnie i ciekawie. Oczywiście było to trochę dziwne doświadczenie, ponieważ nie było tam nic poza green screenem i osiemnastoma wielkimi dźwigami. W tym sensie to było dziwne, ale poza tym też fajne. Zobaczymy, co z tego wyszło.