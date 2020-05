Marvel's Iron Man VR Demo - pierwsze wrażenia

SIE

Marvel’s Iron Man VR to nowa gra Sony przeznaczona na PlayStation VR. Tym razem, w odróżnieniu od krótkiego doświadczenia z Batmanem i Spider-Manem, mamy do czynienia z pełną produkcją. Choć poprzednicy doskonale pokazali potencjał drzemiący w wirtualnym zestawie Sony, to właśnie Iron Man wydobywa z niego to, co najlepsze.

Demo Marvel’s Iron Man VR składa się tylko z treningu i jednej misji głównej, podczas której poznajemy zarówno naszych bohaterów, jak i tajemniczego przeciwnika. Szkoda tylko, że podobnie jak rewelacyjny Spider-Man, jak i planowana gra Marvel's Avengers, tytuł ten nie łączy się z MCU. Nie ma więc szans na głos Roberta i Gwyneth jako Tony’ego i Pepper.

Choć całość da się skończyć w około kwadrans, to niezaprzeczalnie jest tu co robić i do czego wracać. Już nawet sam tutorial, czyli latanie, jest tak miodny i przyjemny, że powtarzałem go chyba z 10 razy tylko po to, żeby znów poczuć frajdę swobodnego lotu. A jest ona duża, zwłaszcza że działa tu wszystko, co powinno. Sterowanie kontrolerami Move jest płynne i responsywne, a do tego nawet najbardziej gwałtowne ruchy i skręty nie powodują mdłości czy innych problemów z błędnikiem. Bardzo dobrze wypada też walka polegająca głównie na strzelaniu z emiterów umieszczonych na dłoniach naszego kostiumu. Po raz kolejny Sony udowadnia jak bardzo precyzyjne są ich kontrolery ruchu.

Całości wrażeń dopełnia wyjątkowo dobrze wkomponowany i czytelny HUD oraz piękna, szczegółowa grafika, która pogłębia immersję i wrażenie, że to my właśnie siedzimy w kombinezonie Iron Mana. I to zarówno w samej grze, jak i przerywniku fabularnym, podczas którego również mamy kontrolę nad postacią. I nawet jeśli ta jest limitowana, to twórcy postarali się o wytłumaczenie fabularne tego faktu.

Iron Man VR

Podsumowując, jest to bardzo fajne doświadczenie, z potencjałem na najlepszą grę VR na konsole Sony i godne zamknięcie tej generacji wirtualnej rzeczywistości. I tylko Roberta Downeya Jr. trochę brak.