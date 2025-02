Loki powróci? Tom Hiddleston reaguje na plotki

Marvel/Disney+

Reklama

W finale 2. sezonu Loki stał się prawdopodobnie najpotężniejszą istotą w całym MCU w momencie, gdy zaczął panować i chronić całe multiwersum. To mogłoby go czynić kluczową postacią w nadchodzących filmach - Avengers: Doomsday oraz Secret Wars. To, czy Loki faktycznie powróci w tych produkcjach, pozostaje tajemnicą, jednak to nie daje spokoju Tomowi Hiddlestonowi. Ostatnio aktor został zaczepiony przez fanów przed teatrem w Wielkiej Brytanii. Rozmawiając z fanami i dając im autografy, został zapytany o potencjalny występ w Avengersach. Odpowiedział krótko:

- Nie mam pojęcia.

Jego odpowiedź została nagrana, co możecie zobaczyć poniżej.

ROZWIŃ ▼

Czy powinniśmy mu wierzyć na słowo? Zapewne Marvel Studios już kontaktowało się z Tomem Hiddlestonem w sprawie potencjalnego powrotu do roli, jednak trzeba zaznaczyć, że scenariusze nadal nie zostały ukończone. Nawet Benedict Cumberbatch ostatnio stwierdził, że nie jest pewien, w których filmach Doctor Strange się pojawi.

Czy Star-Lord powróci w Avengers: Doomsday? „Dotrzymamy tej obietnicy”

Marvel - najlepsi złoczyńcy MCU. Miejsca od 10. do 1.