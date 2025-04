Kto będzie panem Darcy na Netflixie? Ten aktor prowadzi rozmowy o Dumie i Uprzedzeniu

fot. Universal Pictures

Netflix pracuje nad swoją wersją Dumy i Uprzedzenia - adaptacja klasyka autorstwa Jane Austen na platformie pojawi się tym razem w formie serialowej. Variety ujawniło, kto może wcielić się w jednego z głównych bohaterów - pana Darcy.

Duma i uprzedzenie - kto zagra pana Darcy?

Jack Lowden (Kulawe konie) prowadzi obecnie rozmowy dotyczące zagrania pana Darcy w serialowej adaptacji Dumy i Uprzedzenia. To on miałby wcielić się w słynnego bohatera romantycznego, którego związek z Elizabeth Bennet stanowi główny wątek powieści.

Netflix nie skomentował jeszcze tych doniesień.

Duma i uprzedzenie z kolejną adaptacją w drodze. Tym razem powstanie serial Netflixa

Duma i uprzedzenie - co wiadomo?

Zapowiedziany w zeszłym roku serial Duma i Uprzedzenie zostanie napisany przez Dolly Alderton - autorkę popularnej powieści Everything I Know About Love. Oficjalnie nie ogłoszono żadnych członków obsady, choć według wczesnych plotek w brytyjskiej prasie Daisy Edgar-Jones została wybrana do roli Elizabeth Bennet. Nie potwierdzono jednak tych doniesień w żaden sposób.

Na razie nie ma żadnych informacji o dacie rozpoczęcia zdjęć ani premiery w serwisie Netflix.