Loki: sezon 2. skończony? Są pierwsze przesłanki

fot. Marvel

Minął już ponad rok od zakończenia 1. sezonu Loki. Mimo że potwierdzono, iż serial otrzyma kontynuację, nadal niewiele zostało ujawnione. Wiemy na pewno, że zdjęcia do projektu ruszyły w Londynie w czerwcu 2022 roku. Niemniej jednak pojawiły się pierwsze, zaskakujące głosy, że prace na planie dobiegły końca. Wszystko za sprawą fotografii opublikowanych na Instagramie przez zespół odpowiedzialny za makijaż i stylizację włosów. Z postów wynika, że główne zdjęcia 2. sezonu zostały najwyraźniej zakończone, a przynajmniej te odbywające się w Londynie.

Loki sezon 2. - zdjęcia

Wszystkie ujęcia wskazują na świętowanie ekipy ukończenia prac na planie. Napis "wrap day", którym zatytułowane jest pierwsze zdjęcie, to znane w środowisku filmowym stwierdzenie. Filmowcy używają tego zwrotu, gdy kończą się zdjęcia główne, a produkcja jest gotowa, by przejść do postprodukcji. Chociaż nie mamy pewności, co tak naprawdę mogły oznaczać te posty, mówi się o prawdopodobnym ukończeniu prac. Na fotografiach możemy zobaczyć m.in. członków ekipy obejmujących się w swoich kurtkach Loki z 2. sezonu oraz czapkę z planu z Panną Minutką wyhaftowaną z przodu. Post na Instagramie autorstwa fryzjerki i makijażystki projektu Diany Estrady Hudson został usunięty.

Loki - 2. sezon

Loki sezon 2. ma trafić do Disney+ latem 2023 roku.