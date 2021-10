Do kina w Los Angeles pójdą tylko zaszczepieni. Od kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady?

fot. pixabay.com

Rada Miejska Los Angeles przegłosowała ustawę dotyczącą konieczności pokazania dowodu szczepienia na COVID-19, aby móc wybrać się do kina, siłowni lub restauracji. Dotyczyć będzie to także koncertów, barów lub klubów nocnych.

Podobne rozporządzenia zostały już przyjęte w Nowym Jorku i San Francisco. Dotyczy to dużych miast, ale co ważne z punktu widzenia kinomanów - są to niezwykle ważne miejsca dla branży filmowej w USA, które zapewniają bardzo dużą widownię i sprzedaż biletów na wysokim poziomie. Przedstawiciel rady miejskiej Los Angeles komentując nowe przepisy, zwraca uwagę na zmniejszenie rozpowszechniania się wirusa i chęć powrotu do normalności życia w mieście sprzed pandemii. Nowe zasady obowiązywać będą od 4 listopada 2021 roku.

materiał prasowy