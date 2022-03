Lost Judgment - poznaliśmy datę premiery i cenę rozszerzenia The Kaito Files

fot. SEGA

Firmy SEGA oraz Ryu Ga Gotoku Studio ogłosiły datę premiery The Kaito Files, czyli dużego dodatku do gry Lost Judgment z 2021 roku. Rozszerzenie zadebiutuje na rynku 28 marca i będzie kosztować 29,99$, czyli około 130 zł. Posiadacze przepustki sezonowej będą mogli pobrać je bez żadnych dodatkowych opłat.

The Kaito Files przedstawi losy tytułowego bohatera, Masaharu Kaito, który podejmie się nowej kryminalnej sprawy. Rozgrywka różnić będzie się od tej z podstawowej wersji gry, bo nowy protagonista ma nie tylko inne style walki (nastawiony na przyjmowanie obrażeń Tank oraz skupiający się na ich zadawaniu Bruiser) ale też podchodzi do rozwiązywania spraw w zupełnie inny sposób. Zapowiedziano również, że gracze mogą spodziewać się nowych bossów i przedmiotów do odnalezienia, a fabuła przedstawiona zostanie w formie czterech dodatkowych rozdziałów.

