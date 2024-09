Łowczyni skarbów nadchodzi. Premiera dodatku do Too Many Bones

Portal Games

Too Many Bones to planszowa gra przygodowa, w której gracze sterują drużyną asymetrycznych postaci, a ich celem jest pokonanie potworów i finałowego bossa. Cechą charakterystyczna gry jest duża liczba zróżnicowanych kości, indywidualnych dla każdej z postaci - czyli Gearloków. Każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia i strategii podczas rozgrywki.

Dzisiaj, nakładem polskiego wydawcy Portal Games, ukazała się dodatek do Too Many Bones zawierający nowego gearlocka - Too Many Bones. Nugget. Jest ona specjalistką od skarbów. Jest zwinniejsza od innych Gearloków, a jej wysoka inicjatywa i umiejętności modyfikowania kości pozwalają jej atakować szybciej i częściej.

Profesje Tropicielki i Kluczmistrzyni umożliwiają podejście do bitew na zasadzie “najpierw rzuć, potem pomyśl”. To także jedyny Gearlok walczący zarówno wręcz, jak i na dystans.

W zestawie znajduje się m.in. 21 specjalnych kostek, plastikowy szton – żeton Gearlocka i neoprenowa mata postaci.