Lucasfilm zatrudnił grafika, który poprawił Skywalkera z The Mandalorian

Odmłodzony Luke Skywalker w serialu The Mandalorian niebezpiecznie wkroczył na tereny doliny niesamowitości. Mimo iż nie mieliśmy wątpliwości, że oglądamy aktora wystylizowanego w taki sposób, aby wiernie odwzorowywał młodego Marka Hamila, ten cyfrowy wizerunek nie był idealną rekonstrukcją. A przez to wydawał się dla odbiorcy niepokojąco nieludzki.

Youtuber Shamook postanowił naprawić ten problem na własną rękę za pośrednictwem nowoczesnej technologii. W ramach swojej deepfake’owej działalności na nowo wygenerował twarz bohatera bazując na ujęciach z młodości aktora. Sztuczna inteligencja nakarmiona danymi wsadowymi poprawiła oryginalny obraz, wzbogaciła twarz Hamila o detale i poprawiła jego mimikę, dzięki czemu finalny render prezentował się znacznie bardziej wiarygodnie niż oryginalna grafika od twórców z Lucasfilm.

Poniższe nagranie prezentuje efekt prac algorytmu:

Trud włożony w udoskonalenie dzieła mistrzów od efektów specjalnych zaowocował zatrudnieniem Shamook przez Lucasfilm. Twórcy The Mandalorian docenili pracę artysty i stwierdzili, że jego umiejętności doskonale sprawdzą się podczas prac nad kolejnymi odsłonami tej serii, o czym Shamook wspomniał w komentarzu do swojego filmu, w którym wtłoczył Roberta Pattisona w rolę Batmana:

Shamook wyjaśnił, że jego wielomiesięczna nieobecność była bezpośrednią przyczyną dołączenia do zespołu Lucasfilm. Obiecał przy okazji, że wznawia swoją youtube'ową działalność:

Jak część z was już wie, kilka miesięcy temu dołączyłem do ILM/Lucasfilms, przez co nie miałem czasu, aby pracować nad nowymi materiałami na YouTube’a. Teraz, kiedy zadomowiłem się w pracy, wkrótce powinny pojawić się kolejne materiały. Wciąż będą publikowane sporadycznie, ale mam nadzieję, że nie z wielomiesięczną przerwą.

Umiejętności Shamooka okazały się na tyle imponujące, że od razu zatrudniono go na wysokim stanowisku. Oficjalnie pełni rolę Starszego artysty ds. przechwytywania twarzy. Można zatem spodziewać się, że w nadchodzących produkcjach, przy których pracuje zespół grafików z ILM to Shamook za pośrednictwem deepfake’owych algorytmów zadba o to, aby cyfrowo generowani bohaterowie wyglądali realistycznie.