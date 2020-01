Lucyfer - Bóg został obsadzony w 5. sezonie. Zagra go aktor z 24 godzin!

Bóg kontra Lucyfer? Wygląda na to, że ten konflikt będzie ważny w 5. sezonie i dla zakończenia historii opowiadanej od początku. Twórcy ujawnili, że Boga zagra Dennis Haysbert, którego doskonale znają fani 24 godzin z roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, to w tym serialu Hasybert grał razem z D.B. Woodsidem (Amenadiel), którzy grali braci.

Okazuje się, że aktor miał udział w angażu Haysberta do oczekiwane roli. Ponadto był on pierwszą osobą, z którą rozmawiali i którą zaproponowali kontrakt.

Tak komentuje producent:

- D.B. przyszedł do nas i spytał: "Myśleliście o Dennisie?". Zapytaliśmy go, czy uważa, że mógłby to zrobić i okazało się, że już o tym rozmawiali. Potem od razu udaliśmy się do Dennisa - tłumaczy Joe Henderson, showrunner serialu Lucyfer.

Dennis Haysbert i D.B. Woodside - 24 godziny / fot. materiały prasowe

Szczegóły fabuły 5. sezonu nie są znane. Ma mieć on 16 odcinków podzielonych na dwie połowy, więc po pierwszej będzie przerwa w emisji.

- Pracowaliśmy razem przy jednym z najlepszych seriali w historii telewizji, więc siłą rzeczy buduje to pewne koleżeństwo. Nie wiem, jak przeszedłem od bycia bratem do ojca. Jesteśmy boskimi istotami. Może tak zrobić - śmieje się Haysbert.

Lucyfer - premiera 5. sezonu w Netflixie nie jest znana.