Midnight Sons to nowa grupa w filmach Marvela. Blade nie będzie jej przywódcą

Od kilku lat mówi się o pracach nad filmem Midnight Sons, ale do tej pory nie został jeszcze oficjalny ogłoszony. Ma opowiedzieć nowej o grupie postaci z komiksów Marvel, którzy walczą z nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Na razie scooperzy nie ustalili jej składu, ale najczęściej pojawiającymi się bohaterami według doniesień są: Moon Knight, Blade, Ghost Rider i Man-Thing. Niektórzy wymieniali też Wonga czy Morbiusa.

Dużo uwagi poświęca się również temu, kto miałby przewodzić grupie. Fani liczyli na to, że dowództwo obejmie Blade, ale wydaje się to mało prawdopodobne po tym, jak film z tym bohaterem, w którego miał wcielić się Mahershala Ali, został wstrzymany. Według informatora z wewnątrz branży, Daniela Richtmana, grupą Midnight Sons miałby dowodzić Ghost Rider. Przypomnijmy, że według plotek ta postać ma zostać wprowadzona do MCU w Avengers: Doomsday.

Warto dodać, że w składzie drużyny bywały też inne postacie takie, jak Doctor Strange, Wilkołak, Hannibal King, Jennifer Kale, Black Knight, Scarlet Scarab, Elsa Bloodstone czy nawet Agatha Harkness. Z kolei Oscar Isaac, który wcielał się w Moon Knighta mówił, że Midnight Sons daliby okazję na to, aby sprawdzić, jak jego bohater poradziłby sobie działając w zespole i jak wyglądałaby dynamika relacji z tymi interesującymi postaciami. Na razie fani muszą się uzbroić w cierpliwość i czekać na decyzję Marvel Studios.