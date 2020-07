Lucyfer - czy 6. sezon wpłynie na historię 5. serii? Twórcy o tym, co czeka widzów

fot. Netflix

5. sezon serialu Lucyfer miał być ostatnim. Tak zapowiadano od 2019 roku. Jednak wszystko zmieniło się na początku 2020 roku, gdy pojawiały się plotki o tym, że Netflix chce 6. sezon. Ostatecznie w czerwcu 2020 roku oficjalnie ogłoszono jego zamówienie.

Joe Henderson i Ildy Modrovich, showrunnerzy serialu pisali wówczas scenariusz ostatniego odcinka 5. sezonu, czyli w tamtym okresie: finału serialu. Wówczas Netflix zapytał ich, czy mają jeszcze chęci zrobić 6. sezon i jak czytamy w relacji, początkowo odmówili.

- Sytuacja była bardzo podobna do tej, kiedy zwiększono nam odcinki 5. sezonu z 10 do 16. Myśleliśmy sobie: "nie, tak jest idealnie. Jeśli zgodzimy się, wszystko zniszczymy". Trzy dni później to zmieniło się i było tak: "chwila, jak mogliśmy się na to nie zgodzić?!" - komentuje Henderson.

Modrovich dodaje, że finał 5. sezonu w tamtym okresie był zbyt szybką kumulacją wielu wątków, aby mogli dać satysfakcjonujące zakończenie swoim bohaterom. 6. sezon pozwoli im to rozwinąć i dobrze opowiedzieć, pokazując, jak zakończy się historia każdej lubianej postaci.

Dodają, że już mają rozplanowane zakończenie serialu i są jego bardziej pewni, niż tego poprzedniego, które z uwagi na 6. sezon zostało anulowane. Modrovich zapowiada, że będzie to jedna duża historia, którą trzeba dobrze zamknąć. Oboje podkreślają, że na pewno będzie to ostatni sezon.

Według showrunnerów to właśnie tylko finał uległ zmianie, a cały 5. sezon nie odczuwa wpływu zamówienia 6. sezonu. Tłumaczą, że w rozmowach z Netflixa na tym im zależało, aby nie zmuszali ich do wprowadzania zmian czy tonowania wątków. Wszyscy wspierali ich wizję.

Aktorzy natomiast zapowiadają, że początek 5. sezonu to zupełnie inna energia i dynamika. Wszystko przez to, że Lucyfer jest w piekle, więc bohaterowie muszą przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Chloe ma oczywiście złamane serce, a potem pojawi się Michael i namiesza w życiu każdego bohatera.

Twórcy dodają, że Tom Ellis grając Michaela wprowadza wiele innych schematów w mowie i fizycznych manieryzmów, by podkreślić inność tego bohatera. Nie będzie to po prostu Lucyfer w ciut innym wydaniu.

- To nasz najlepszy sezon. Jest zabawny, mroczny, pokręcony, smutny i daje wiele frajdy - zapowiada Henderson.

Lucyfer - premiera sezonu 5A mającego 8 odcinków odbędzie się 21 sierpnia. Sezon 5B nie ma daty premiery.

