Nowe Gwiezdne Wojny zapowiedziane! Tytuł, data premiery, szczegóły i Ryan Gosling!

W Tokio, w Japonii, rozpoczęło się Star Wars Celebration, więc weekend 18–20 kwietnia 2025 roku będzie gorący dla fanów Gwiezdnych Wojen. Pierwszy news już został ogłoszony. Film Gwiezdne Wojny w reżyserii Shawna Levy'ego (Deadpool & Wolverine) nosi tytuł Star Wars: Starfighter! Tytuł odnosi się do bojowego myśliwca w uniwersum i tylko tyle można zinterpretować. Nie ujawniono, co oznacza tytuł w kontekście historii.

Nowe Gwiezdne Wojny – kiedy premiera?

Ogłoszono, że premiera odbędzie się 28 maja 2027 roku i będzie to pierwszy film Star Wars po The Mandalorian & Grogu, który wejdzie na ekrany w maju 2026 roku. Gwiezdne Wojny wracają do kin po przerwie! Potwierdzono, że prace na planie rozpoczną się jesienią 2025 roku.

Shawn Levy tak wypowiedział się o filmie:

– Jest wiele plotek na temat filmu: niektóre są prawdziwe, niektóre nie... To nie jest prequel, to nie jest sequel. To nowa przygoda.

Oficjalnie potwierdzono plotki o tym, że historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu The Rise of Skywalker, więc to jest pierwszy ujawniony szczegół filmu.

Na scenie pojawił się również Ryan Gosling, który zagra głównego bohatera. Tym samym potwierdzono jego udział w filmie. Gosling twierdzi, że historia jest świetna, a postacie są wspaniałe i całkowicie oryginalne – co oznacza, że nie będą to osoby już znane w kanonie Star Wars. Aktor chwali serce opowieści i zapowiada nutkę nadchodzącej przygody.

Szczegółów fabuły nie znamy.