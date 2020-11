Lucyfer - twórcy zapowiadają dłuższy wątek [SPOILER] w sezonie 5B serialu

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Wielbiciele serialu Lucyfer z utęsknieniem oczekują drugiej połowy 5. sezonu produkcji. Do tej pory nie poznaliśmy daty premiery kolejnej odsłony, jednak na oficjalnym koncie na Twitterze serialu zamieszczono pewną zagadkę dotyczącą fabuły serii 5B. Fani szybko ją odszyfrowali i okazuje się, że twórcy zapowiedzieli dłuższy pobyt na Ziemi samego ojca Lucyfera, Boga. Dla przypomnienia pod koniec sezonu 5A zszedł on na Ziemię, aby pogodzić swoich synów, Lucyfera, Michała i Amenadiela. Okazuje się zatem, że będzie on miał większą rolę w kolejnej części produkcji.

https://twitter.com/LuciferNetflix/status/1330934795115720704

W rolę Boga wciela się w serialu Dennis Haysbert. Ponadto w obsadzie produkcji znajdują się Tom Ellis, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia i Kevin Alejandro. Dla przypomnienia Lucyfer to ekranizacja serii komiksowej publikowanej przez Vertigo. Historia rozpoczyna się od tego, jak Lucyfer porzuca władanie piekłem i przenosi się do Los Angeles, by pomóc policji w łapaniu kryminalistów.