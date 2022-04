Ludzie cienia: nadchodzi nowa powieść Grahama Mastertona

Rebis

Graham Masterton jest popularnym autorem horrorów i thrillerów, a jego książki regularnie ukazują się w Polsce. Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 12 kwietnia premierę jego nowej historii zatytułowanej Ludzie cienia.

W Ludziach cienia Masterton powraca do bohaterów znanych z powieści Wirus i Dzieci zapomnianych przez Boga. Tym razem będą oni musieli rozwikłać sprawę sekty kanibali.

Poniżej okładka i opis Ludzi cienia:

Źródło: Rebis

Londyńska policja dokonuje makabrycznego odkrycia w starej, opuszczonej fabryce. Wszystko wskazuje na to, że odbyła się tam uczta kanibali. Wkrótce dochodzi do serii porwań i zaginięć, a ślady prowadzą do pewnej tajemniczej grupy wyznawców szerzej nieznanego kultu religijnego. Śledztwo prowadzą Dżamila Patel i Jerry Pardoe, policyjni specjaliści od nietypowych spraw kryminalnych związanych z działaniem sił nadprzyrodzonych. Czczony przez sprawców zbrodni bożek, przedstawiany jako mężczyzna z głową kozła, okaże się najtrudniejszym przeciwnikiem dwojga policjantów…

