M3GAN - dziś premiera świetnie ocenianego horroru. Co trzeba wiedzieć?

M3GAN debiutując na świecie 6 stycznia 2023 roku przewyższyła wszelkie oczekiwania. Tak bardzo, że aż pojawiły doniesienia, że kontynuacja jest formalnością. Do tego wszystkiego jest ona świetnie oceniana przez krytyków. Na ten moment ma ona 95% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 7,2/10. Wynik oparty jest na 217 recenzjach (206 pozytywnych, 11 negatywnych). To pokazuje, że mamy do czynienia z czymś naprawdę dobrym.

Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka-M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.

W obsadzie produkcji znajdują się Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng i Brian Jordan Alvarez. Scenariusz napisała Akela Cooper. Gerard Johnstone stoi za kamerą. Film wyprodukowali: Jason Blum (Halloween, Niewidzialny człowiek) i James Wan. Michael Clear i Judson Scott to również producenci wykonawczy.

M3GAN już na ekranach kin w Polsce.

