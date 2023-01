Najlepsze horrory studia Blumhouse wg krytyków. Zwycięzca bez zaskoczenia, M3GAN bardzo wysoko

fot. Blumhouse/Universal

Blumhouse Productions do studio założone przez Jasona Bluma, które specjalizuje się w robieniu horrorów. I trzeba przyznać, że w przeciągu ostatnich lat wytwórnia okazała się prawdziwym wybawieniem dla gatunku i jednym z elementów, który przyczynił się do jego powrotu do łask widzów. Dzieje się tak przez to, że spod skrzydeł Blumhouse wyszło wiele bardzo dobrych jakościowo filmów grozy. Wobec tego postanowiliśmy przygotować dla Was listę TOP 25 najlepiej ocenianych przez krytyków produkcji studia według serwisu Rotten Tomatoes.

Listę zebraliśmy w dwóch galeriach z podziałem na miejsca 25-11 oraz 10-1. Obok tytułu filmu znajduje się procentowy wynik pozytywnych recenzji danej produkcji. Warto pamiętać, że RT liczy wynik filmu według własnego algorytmu, więc może się zdarzyć, że horror, który ma wysoki wynik pozytywnych recenzji może być niżej od produkcji, które mają taki wynik od niego mniejszy. Zapraszamy do sprawdzenia.

Najlepsze horrory studia Blumhouse według RT - miejsca 25-11:

25. Matki - 71 procent

Najlepsze horrory studia Blumhouse według RT - miejsca 10-1: