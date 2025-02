Obsada nowego filmu z Monsterverse się powiększa. Zdobył nagrodę BAFTA i zagra w Grzesznikach

fot. materiały prasowe

Monsterverse ma się bardzo dobrze, nawet pomimo tego, że reżyser poprzednich kilku filmów postanowił zrobić sobie przerwę od uniwersum pełnego kaiju i rozwałki. Deadline z kolei informuje o nowym nazwisku w kontynuacji Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Ich zdaniem do obsady dołączył Jack O'Connell. To nagrodzony BAFTĄ za rolę w filmie Odzyskany aktor z Wielkiej Brytanii. W tym roku zobaczymy go również w filmie Grzesznicy z Michaelem B. Jordanem. Szczegóły odnośnie jego postaci są trzymane w tajemnicy.

fot. Netflix

O czym może być kontynuacja Godzilla x Kong?

Nowy film w Monsterverse opisany jest jako kontynuacja franczyzy, koncentrująca się na Godzilli, Kongu i innych tytanach. Wewnętrzne źródła wskazują, że chociaż Kong i Godzilla nadal będą centralnymi potworami w filmie, Legendary chciało rozbudować krąg postaci ludzkich, a pierwszym wyborem okazała się Dever, której popularność rośnie od pewnego czasu.

Grant Sputore obejmuje stanowisko reżysera, przejmując pałeczkę po Adamie Wingardzie, który wyreżyserował ostatnie dwa filmy na podstawie scenariusza Dave’a Callahama.

